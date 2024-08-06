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علوم الدار

"الأمن السيبراني" يوصي بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أندرويد

«الأمن السيبراني» يوصي بضرورة تحديث متصفح جوجل كروم لسد الثغرات الأمنية
6 أغسطس 2024 14:24

أوصى مجلس الأمن السيبراني، الجمهور بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أندرويد الخاص بأجهزتهم إلى أحدث إصدار من قبل أندرويد.

وأصدرت أندرويد مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـنظام تشغيل أندرويد، لمعالجة الثغرة الأمنية التي تمكن لممثل التهديد من تنفيذ أوامر خبيثة عن بعد .

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تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن تحديث أنظمة تشغيل أجهزة «أبل»

للإطلاع على تفاصيل الثغرات يرجى متابعة الرابط التالي: https://source.android.com/docs/security/bulletin/2024-08-01

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أندرويد
الأمن السيبراني
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