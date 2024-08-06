"الأمن السيبراني" يوصي بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أندرويد

أوصى مجلس الأمن السيبراني، الجمهور بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أندرويد الخاص بأجهزتهم إلى أحدث إصدار من قبل أندرويد.

وأصدرت أندرويد مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـنظام تشغيل أندرويد، لمعالجة الثغرة الأمنية التي تمكن لممثل التهديد من تنفيذ أوامر خبيثة عن بعد .

للإطلاع على تفاصيل الثغرات يرجى متابعة الرابط التالي: https://source.android.com/docs/security/bulletin/2024-08-01