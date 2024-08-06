"جائزة الإمارات للسيدات" تعلن الموعد النهائي لقبول المشاركات

أطلقت "الإمارات للسيدات"، التابعة لمجموعة دبي للجودة، الدورة العشرين لجائزة الإمارات للسيدات لتكريم السيدات الناجحات في الإمارات، وذلك برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي.

ودعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة "الإمارات للسيدات"، القيادات النسائية من المهنيات وصاحبات الأعمال، سواء من المواطنات أو المقيمات، للمشاركة في الجائزة وتقديم طلباتهن قبل 15 أغسطس 2024.

وتُشكل الجائزة منصة لتكريم المرأة الإماراتية على إنجازاتها في تعزيز الاقتصاد ورفاهية المجتمع إلى جانب أنها توفر للمشاركات فرصة لتحسين أدائهن من خلال تقارير التغذية الراجعة المهنية، والتواصل مع الآخرين، والتسويق لأعمالهن، وتعزيز النمو الوظيفي، والتعبير عن الأفكار المبتكرة، مما يضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطني بفضل مساهماتهن الفردية، فيما يتم تقييم مهاراتهن وإنجازاتهن وفق معايير محددة.

وستخضع ملفات المشاركات للتقييم من قبل فريق مقيمين ذي كفاءة عالية ومدربين على معايير الجائزة، وتليها عملية مراجعة وتدقيق من لجنة تحكيم الجائزة لاختيار الفائزات الأكثر تميزًا والمؤسسات الداعمة للمرأة وسيتم الإعلان عن الفائزات وتكريمهن من قِبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في الحفل الختامي في نهاية عام 2024.

من جانبها دعت سميرة محمد، المدير العام لمجموعة دبي للجودة، السيدات المهنيات وصاحبات الأعمال المتميزات، والمؤسسات الداعمة للمرأة، للمشاركة في النسخة العشرين من الجائزة. مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تمكين المرأة من مختلف المجالات والفئات العمرية، والاعتراف بمساهماتها الكبيرة في الدولة.