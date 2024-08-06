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علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين

محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين
6 أغسطس 2024 14:58

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين، والوزراء وكبار المسؤولين.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى محاضرة ألقاها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تناول فيها أهمية الأمن السيبراني في حماية التحوّل الرقمي بدولة الإمارات، وحماية مكتسباتها الرقمية وحفظ أمنها الوطني.

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وأتى اللقاء في إطار المجلس الأسبوعي لسموه، في مجلس الشندغة. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المستثمرين
رجال الأعمال
محمد بن راشد
دبي
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