محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين، والوزراء وكبار المسؤولين.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى محاضرة ألقاها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تناول فيها أهمية الأمن السيبراني في حماية التحوّل الرقمي بدولة الإمارات، وحماية مكتسباتها الرقمية وحفظ أمنها الوطني.

وأتى اللقاء في إطار المجلس الأسبوعي لسموه، في مجلس الشندغة. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في منصة إكس.