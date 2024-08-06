الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 02:28 والجزر الأول عند الساعة 09:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:33.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.