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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تكرم بلدية العين والمتميزين

خلال التكريم (من المصدر)
7 أغسطس 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي بلدية مدينة العين، ومنتسبي المديرية المتميزين، وعدداً من المراكز الشرطية المتميزة، ضمن مبادرة «ماقصرتوا»؛ وذلك تقديراً لإسهاماتهم الريادية، وتحقيق نتائج مثمرة، ومواصلة العطاء ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي في تقديم خدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة الحياة.
وأشاد العميد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة العين، خلال التكريم، بجهود المنتسبين المخلصة وتفانيهم في العمل، وحرصهم واهتمامهم بالحفاظ على تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن التميز منهاج عمل وسلوك وظيفي يكرس شعار التنافس من أجل الأفضل، وحافزاً للمكرمين ولزملائهم للاستمرار في خدمة الوطن.
حضر التكريم العميد حمد الشين العامري، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات، والعميد سعيد حميد بن دلموج، نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة، وسالم راشد الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات في بلدية العين، وعدد من الضباط والأفراد.

بلدية العين
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