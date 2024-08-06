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علوم الدار

«بلدية العين» تنجز 58% من مشروع «لوحات العنونة»

جانب من لوحات العنونة (من المصدر)
7 أغسطس 2024 00:58

إيهاب الرفاعي (العين)

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أنجزت بلدية العين 58% من مشروع صيانة واستكمال لوحات العنونة في مختلف شوارع ومدن العين، وتضمن المشروع تنفيذ 475 اسماً لشوارع جديدة، واستبدال 997 اسماً لشوارع بأسماء جديدة، وتنفيذ 64 بأسماء الشهداء والأعيان، وهو ما يساهم في مساعدة أفراد المجتمع والأعمال التجارية وزوار المدينة على الوصول بسهولة إلى أي وجهة بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال ترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع في المناطق والأحياء داخل وخارج مدينة العين، بحيث يكون العنوان للمبنى متفرداً ولا يتكرر مطلقاً بأي منطقة أخرى من مناطق العين.
ويهدف مشروع العنونة والإرشاد المكاني إلى توفير عنوان متفرد لكل مبنى، يتكون من ترقيم مبسط للمبنى، ومُسمى للشارع الذي يُطل عليه المبنى.
كما يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات لمخرجات نظام مشروع العنونة على أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتغذية المنصة المركزية للعنونة لإمارة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل بهذه البيانات وتحديثها بصورة مستدامة.
ويخدم نظام العنونة الجديد الخدمات الطارئة المستعجلة للدفاع المدني وخدمات الإسعاف من قبيل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والخدمات الطبية المقدمة من الشرطة مثل الإنقاذ، والإسعاف وخلافه، كما سيساهم في تقليل وقت الاستجابة في تقديم الخدمات من هذه الجهات. وبذلك تكون عناصر عنوان المبنى مكتملة تماماً، مما يؤدي إلى تسهيل الوصول إليه بمعرفة رقم المبنى «العنوان» واسم الشارع واسم المنطقة أو المدينة، وذلك لمستخدمي النقل العام وخدمات التوصيل وخدمات نقل طلاب المدارس وتسهيل التنقل بين أرجاء المدينة.
وتُشرِف إدارة التخطيط الحضري بقطاع تخطيط المدن ببلدية مدينة العين على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع إدارة البيانات المكانية بدائرة البلديات والنقل، حيث تم إنشاء طبقة بنظم المعلومات الجغرافية لتحديث قاعدة البيانات المركزية للعنونة بالإمارة، تضم كل البيانات الدقيقة والتفصيلية لترقيم المباني ولوحات أسماء الشوارع الرئيسة والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، ولوحات أسماء المناطق، وذلك بحسب الأسماء المعتمدة من الجهات العليا بالإمارة، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب كل هذه اللوحات على أرض الواقع.

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