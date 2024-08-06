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علوم الدار

«العاصمة للفحص الصحي» يحصل على اعتماد «جي سي آي»

مبنى مركز العاصمة للفحص الصحي (من المصدر)
7 أغسطس 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل مركز العاصمة للفحص الصحي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة «جي سي آي»، الذي يتيح للمؤسسات التي تحمله عرض ختم الموافقة الذهبي من اللجنة، في حين يمثل دلالة على التزامها بتبني أرقى معايير الجودة والتميز وامتثالها لأفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ويعتبر مركز العاصمة للفحص الصحي منشأة رائدة لتقديم خدمات فحوص اللياقة الصحية لتأشيرات الإقامة في أبوظبي، ويؤدي دوراً محورياً في حماية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية، ويمثل بوابة لضمان صحة وعافية الأفراد الراغبين بدخول الدولة للإقامة.
ويؤكد حصول المركز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة على دوره الحيوي مزوداً موثوقاً ومعتمداً لخدمات الفحوص الطبية في أبوظبي.
وعقب عملية تقييم صارمة للجودة جرت على مدار خمسة أيام أظهر مركز العاصمة للفحص الصحي مستويات لافتة من الالتزام بتحقيق التميز وتعزيز سلامة المرضى، ونجح باستيفاء جميع المعايير المحددة من اللجنة للمراكز الطبية.
وتضمنت عملية التقييم الشاملة مراجعة الوثائق، وإجراء المقابلات وتتبع المرضى وعمل النظام للتحقق من الخدمات المقدمة ضمن كافة فروع المركز، بما يؤكد عمق التزام مركز العاصمة للفحص الصحي بتقديم خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية.
وقال علي ابراهيم الصفار، المدير التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي: «ندرك في مركز العاصمة للفحص الصحي الأهمية الحيوية للفحوص الطبية الدقيقة والفعالة بالنسبة للأفراد والشركات في عالم اليوم»، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي ليؤكد التزامنا الدؤوب بتقديم خدمات متميزة وموثوقة تحمي المجتمع من الأمراض السارية. 
ويمثل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة دلالة على قدرة مركز العاصمة للفحص الصحي على تبني أفضل معايير الرعاية الصحية العالمية ضمن عملياته والتزامه بتقديم خدمات عالية الجودة، كما يعكس التزام ورؤية «M42» الشاملة التي تضع الجودة العالية للرعاية الصحية أولوية قصوى.
ويتوّج الاعتماد إنجازاً رئيساً لمركز العاصمة للفحص الصحي، ويرسخ مكانته منشأة رائدة لخدمات الفحوص الطبية لتأشيرات الإقامة، ويجسد نجاحه بإرساء معايير عالية لجودة الرعاية الصحية في أبوظبي.

الإمارات
الفحص الطبي
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