«صحة»: جهاز جديد لعمليات نقل الدم بالأشعة السينية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «شركة صحة»، أمس، طرح جهاز متطور لمسح الدم في «خدمات بنك الدم أبوظبي»، يمثل علامة فارقة في تعزيز معايير سلامة الدم وجودته في المنطقة.

ويستخدم جهاز RS 3400 الأشعة السينية لمعالجة الدم ومكوناته، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ «مرض الكسب غير المشروع مقابل المضيف» (GvHD) في المرضى الذين يتلقون عمليات نقل الدم، حيث تحدث هذه المضاعفات التي قد تهدد الحياة عندما تهاجم خلايا الدم البيضاء من الدم المتبرع به جسم المتلقي.

وعلى عكس أجهزة الأشعة التقليدية، التي تستخدم مواد مشعة مثل السيزيوم-137، يستخدم جهاز RS 3400 مصدراً واحداً للأشعة السينية، وهو ما يلغي الحاجة إلى متطلبات الترخيص والحماية المعقدة المرتبطة بالمواد المشعة.

ويتميز الجهاز بدورة إشعاع أسرع تستوعب ما يصل إلى ست وحدات في كل دورة مقارنة بالجهاز السابق، وتترجم هذه الكفاءة المتزايدة إلى قدرة أكبر على تلبية الحاجة المتزايدة لمنتجات الدم ضمن نظام الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقال الدكتور حمد سيف النعيمي، مدير قسم «خدمات بنك الدم أبوظبي»: يحظى هذا المشروع بدعم «دائرة الصحة في أبوظبي»، ما يعكس التزام الحكومة بتزويد قطاع الرعاية الصحية بأحدث التقنيات والموارد المتقدمة».

وبلغ عدد المتبرعين في أبوظبي نحو 66 ألف متبرع في عام 2023، بزيادة قدرها 37.53% مقارنة بعام 2022، وساهم المتبرعون في توفير ما يقرب من 99 ألف وحدة دم.

ويمكن للأشخاص البدء بالتبرع، بالدم اعتباراً من سن 18 عاماً، شرط أن يكونوا لائقين وبصحة جيدة بشكل عام.