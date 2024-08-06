أمطار متفاوتة على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت أمطار الخير متفاوتة الشدة هطولها على مناطق متفرقة من الدولة نتيجة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وخاصة بإمارة أبوظبي، مع استمرار تدفق السحب من بحر العرب وساحل عمان، باتجاه الدولة، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، من المتوقع هطول الأمطار على العين، وتمتد إلى السواحل، وعلى مدينة أبوظبي، وعلى الظفرة والجزر.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور لتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة الركبات، خلال هطول الأمطار، واتباع الإرشادات، وتجنب ارتياد الأودية وأماكن تجمعات المياه، وساد طقس غاائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خاصة شرقاً وغرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

وتفصيلاً، شملت مناطق الهطول حقل أم الشيف، والمرفأ، والرويس وغياثي وأبوالأبيض، ومدينة زايد، والحمرا وبراكة، بمنطقة الظفرة، كما هطلت على المبزرة، وعين الفايضة، وزاخر، والصاروج، والفقع، والهيلي والمسعودي، والساد، والوقن، والعراد، وزعبة، وأبوسمرة بالعين، وعلى جزيرة زركوة بأبوظبي، والخزنة ورماح والختم، كما هطلت الأمطار على مطار أبوظبي والعين والبطين، كما هطلت على بني ياس والوثبة.

وتشهد الدولة حالة جوية بدأت من الاثنين، وتستمر إلى الخميس 8 أغسطس 2024، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد.

واوضح المركز أن الحالة نتيجة لتأثر المنطقة، خلال هذه الفترة، بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه باتجاه الدولة، مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

ولفت المركز إلى أن الطقس المتوقع، خلال الفترة، غائم جزئياً إلى غائم على أغلب مناطق الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى رياح شمالية غربية أحياناً، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة.