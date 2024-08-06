الأربعاء 7 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برامج صيفية لتعزيز مهارات 2400 طالب في أبوظبي

خلال تكريم المشاركين في البرنامج (من المصدر)
7 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد موافقات سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم
«الوطني للأرصاد» يكشف عن أقل «أعلى درجة حرارة» خلال 20 عاماً

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تعاونها مع مدرسة 42 أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق ثلاثة برامج صيفية متخصصة بالذكاء الاصطناعي للطلبة في أبوظبي، وذلك لتشجيع الجيل الجديد على المشاركة في بناء مستقبل القطاعات المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي إطلاق البرامج الثلاثة الجديدة في إطار جهود الدائرة لتطوير شراكات استراتيجية مميزة ترتكز على تعزيز الابتكار والاستعداد للمستقبل، حيث تستقطب 2400 طالب بين الصفين التاسع والثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية. وتغطي البرامج أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته العديدة في الحياة العملية.
وتقيم الدائرة، بالتعاون مع مدرسة 42 أبوظبي، مخيمات تدريبية توفر للطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر مجموعة من تجارب التعلم العملية. ويستكشف الطلبة خلال مشاركتهم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
ويقام المخيم الذي يستمر ليوم الكامل في ست مدارس في أبوظبي والظفرة والعين، ويقدم تجربة شاملة تهدف لتزويد الطلبة برؤى شاملة ومهارات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.
كما توفر الدائرة جلسات لمدة ساعتين، بالشراكة مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، في 28 مجلساً في أبوظبي والظفرة والعين. وتتيح هذه الفرصة الفريدة للطلبة الإماراتيين تعزيز مستويات المعرفة لديهم .
ويستمر هذا البرنامج الصيفي لخمسة أيام ليشكل فرصة مميزة تقدمها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ويستهدف البرنامج الطلبة من الصف الحادي عشر.
كما تعمل الدائرة، بالتعاون مع الجامعة، لإعداد 4 طلبة إماراتيين للمشاركة في الدورة الأولى من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي. 

أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
دائرة التعليم والمعرفة
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
الأخبار العالمية
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
اليوم 20:03
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
الأخبار العالمية
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
اليوم 19:56
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
الرياضة
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
اليوم 19:46
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
الرياضة
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©