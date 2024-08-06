«التربية» تطلق المرحلة الثانية من «صنّاع المعرفة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد، المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة التي تستهدف المعلمين والطلاب من إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، والتي تستمر حتى 15 أغسطس الجاري، بهدف تدريب 150 معلماً وطالباً وتأهيلهم لصناعة 2500 مقطع فيديو تعليمي مبتكر.

ويستهدف البرنامج تأهيل نخبة من المعلمين والطلبة إعلامياً وتدريبهم على صناعة محتوى رقمي بأسلوب مبتكر وفعال يناسب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر الاستعانة بأدوات ومفردات تناسب العصر وتسهم في تحويل المواد العلمية إلى محتوى ترفيهي يدعم الثقافة ويساهم في زيادة التحصيل الدراسي.

ويمنح البرنامج المعلمين والطلبة خلال 50 ساعة تعليمية دوراً أكبر لإنشاء محتوى تعليمي يرغبون في التركيز عليه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع المحلي والعالمي، الأمر الذي يساهم في نشر الثقافة، ويؤدي إلى توسيع نطاق وصول المعرفة إلى جمهور أكبر خارج الفصول الدراسية التقليدية.

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن برنامج صناع المعرفة يعتبر أحد البرامج التعليمية الريادية المبتكرة، ويهدف إلى تمكين أجيال المستقبل والمعلمين من صناعة محتوى تعليمي وترفيهي بطرق حديثة ومؤثرة من خلال توظيف أحدث التقنيات المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بمهارات الطلبة وتمكينهم من أدوات المستقبل.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات النوعية لتطوير التعليم وبيئته، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.

بدورها، قالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «إن برنامج «صناع المعرفة» يسهم في إثراء الساحة التعليمية بمحتوى هادف وجذاب، وقد استقطبت المرحلة الثانية من البرنامج نحو 500 طلب مشاركة، فيما وقع الاختيار على 150 طلب مشاركة»، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية وساهمت في تمكين 77 معلماً وطالباً من مهارات صناعة المحتوى الرقمي المبتكر».

وتابعت: ستعمل الأكاديمية من خلال مساقات وبرامج وورش تدريبية مبتكرة على تعزيز قدرات منتسبي البرنامج وترسيخ خبراتهم بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت إلى أن الأكاديمية تقدم للمشاركين في المرحلة الثانية من البرنامج تدريبات تساعدهم على صياغة المحتوى الرقمي بأساليب مبتكرة.

ويتدرب المشاركون في برنامج صناع المعرفة من المعلمين والطلاب على صناعة محتوى مبتكر يراعي خوارزميات الوصول والانتشار، ويستخدم أسلوب السرد القصصي والصور ومقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية والألعاب التعليمية، وغيرها من الوسائل التي تساعد على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة وتوضيح الأفكار بطرق شيقة ومبتكرة.

وتشمل محاور وموضوعات التدريب الأساسية خلال المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة، إنشاء محتوى يدعم ويغطي المواد التعليمية الأساسية (اللغة العربية – العلوم – الرياضيات – السنع والتربية الأخلاقية - التربية الإسلامية) بأسلوب مبتكر وشيق، فيما تشمل محاور وموضوعات التدريبات الإثرائية، إنشاء محتوى إثرائي يدعم الثقافة والمعارف العامة ويحبب في المواد التعليمية وتشمل: «الثقافة، والرياضة والصحة، والفضاء، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والاستدامة».

وفي دورة أساسيات نشر المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سيتعرف المنتسبون على استراتيجيات النشر التي يمكن أن تساعدهم على إدارة وقتهم بشكل أكثر فعالية وتساهم في الحفاظ على تفاعل قوي وثابت مع الجمهور المستهدف، وتحسين وصول حسابات المشاركين على محركات البحث المختلفة، كما يتعرف المشاركون في هذه الورشة على أخلاقيات نشر أي محتوى، سواء على المستوى الشخصي أو الرسمي، وبما يساهم في بناء منصات للتواصل الاجتماعي جاذبة للمتلقي.

كما يتدرب المشاركون على اختيار المنصات الاجتماعية المناسبة لكل محتوى لضمان وصول إنتاجاتهم بشكل فعال إلى الجمهور المستهدف.