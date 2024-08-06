95.8 ألف اتصال لـ«نقل عجمان» خلال 6 أشهر

عجمان (وام)

كشفت هيئة النقل في عجمان، عن تلقيها 95881 اتصالاً، خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 56% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي شهدت استقبال 61626 اتصالاً.

وأوضحت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، أن الهيئة استقبلت 95881 مكالمة تنوعت بين طلبات مركبات الأجرة، والملاحظات، والاقتراحات، والاستفسارات، مؤكدة أن الهيئة تلتزم بالاستجابة الفورية والفعالة لجميع استفسارات وطلبات المتعاملين، من خلال قنواتها الرقمية، مع توفير قنوات جديدة تسهم في تسهيل التواصل مع الهيئة على مدار أيام الأسبوع.