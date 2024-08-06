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3800 مشاركة في «الشارقة للاتصال الحكومي»

3800 مشاركة في «الشارقة للاتصال الحكومي»
7 أغسطس 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024» شهدت تزايداً في أعداد المشاركات في دورتها الحادية عشرة تخطى الأعوام السابقة، حيث بلغت 3.815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230% على العام السابق، وبإجمالي 1.129 ملفاً مقبولاً.
وعكست المشاركات التي تنتمي ل 44 دولة سرعة انتشار الجائزة على النطاق العالمي، بعد أن رسخت في دورتها الحالية روح المنافسة العالمية بفتح باب التقديم لجميع دول العالم على كافة فئاتها.
وتصدرت مصر أعداد المشاركات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتها السعودية، والأردن، والبحرين، ولبنان، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، والسودان وغيرها من الدول.
وكشف المكتب عن موعد الإعلان عن المرشحين للقائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 وذلك يوم 22 أغسطس الجاري.

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وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «إن الإقبال المتزايد على المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي يعكس مكانة الجائزة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد رؤيتنا في النهوض بصناعة الاتصال وتكريم رواده، وأبرز نماذجه».
وتشمل فئات التقديم المباشر ثلاث جوائز مخصصة للهيئات الحكومية، كما يضم التقديم المباشر 6 فئات يتم منحها للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
ويشمل قطاع الجوائز الفردية، جائزة «أفضل مبادرة شبابية في الاتصال»، وجائزة «أفضل متحدث رسمي يعمل في جهة حكومية»، وجائزة «أفضل بحث في علوم الاتصال»، وجائزة «صانعي المحتوى الرقمي الهادف» التي تنقسم إلى فرعين، صانع المحتوى من الفئة العمرية أقل من 18عاماً، والفئة العمرية أكثر من 18 عاماً.

جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الإمارات
الشارقة
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
طارق علاي
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