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علوم الدار

سفارة الإمارات في دكا تحث المواطنين الموجودين في بنغلاديش على العودة إلى الدولة

سفارة الإمارات في دكا تحث المواطنين الموجودين في بنغلاديش على العودة إلى الدولة
6 أغسطس 2024 23:07

نظراً للأحداث الراهنة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، تحث سفارة الدولة في دكا جميع مواطنيها الموجودين في بنغلاديش على ضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

كما تحذر الوزارة المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والمظاهرات، والحرص على تفادي أي تجمعات.

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وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الموجودين في جمهورية بنغلاديش الشعبية إلى ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 0097180044444. 


وتشير وزارة الخارجية إلى ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين الكرام.

المصدر: وام
الإمارات
بنجلاديش
وزارة الخارجية
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