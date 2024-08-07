شرطة أبوظبي توجه تنويهاً للجمهور

وجهت شرطة أبوظبي تنويهاً للجمهور، صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأكدت ⁧شرطة أبوظبي، أنها تنفذ⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الأربعاء 7 أغسطس بمدينة أبوظبي "المشرف والزعفرانه".

وأوضحت أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

ودعت أفراد الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.