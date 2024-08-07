شرطة أبوظبي توجه تنويهاً للجمهور

وجهت شرطة أبوظبي تنويهاً للجمهور، صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
وأكدت شرطة أبوظبي، أنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الأربعاء 7 أغسطس بمدينة أبوظبي "المشرف والزعفرانه".
وأوضحت أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.
ودعت أفراد الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.
#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الأربعاء 7 اغسطس بمدينة أبوظبي "المشرف والزعفرانه" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 7, 2024