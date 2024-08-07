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علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة

حاكم الشارقة
7 أغسطس 2024 13:41

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

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ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
الشارقة
حكومة الشارقة
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