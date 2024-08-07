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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
7 أغسطس 2024 13:54

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت بوجري مامبي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار.
 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
كوت ديفوار
منصور بن زايد
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