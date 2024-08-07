الخميس 8 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تناقش جهود وإنجازات لجنة تطوير الدوريات الأمنية

شرطة أبوظبي تناقش جهود وإنجازات لجنة تطوير الدوريات الأمنية
7 أغسطس 2024 15:19

عقدت لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اجتماعا برئاسة العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية، وذلك في مبنى مديرية شرطة العاصمة.

واستعرض الاجتماع، الجهود في متابعة أحدث الابتكارات والحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل، وأهم الإنجازات التي حققتها الدوريات الأمنية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
تكريم متحدثي اللغات من الضباط المتميزين في «شرطة أبوظبي»
شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً غداً الخميس لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة

وأكد العقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، اهتمام القيادة وحرصها المستمر على توفير الدعم والممكنات التي تعزز جهود الكوادر الأمنية لأداء مهامها باحترافية، لافتاً إلى حرص اللجنة على متابعة أحدث الإبتكارات والحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل.

وأثنى العقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، في ختام الاجتماع وبحضور أعضاء اللجنة، على حرص الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في الدوريات الأمنية على أداء الواجب في تعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان وتحقيق الريادة والمحافظة عليها في إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
الدوريات الخاصة
الأمن
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
آثار قصف تعلى منطقة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرات مسيرة
اليوم 12:02
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
الترفيه
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
اليوم 11:50
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
الرياضة
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
اليوم 11:49
أضرار خلفتها العاصفة ديبي
الأخبار العالمية
نورث كارولاينا تتأهب لفيضانات مع وصول العاصفة ديبي
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©