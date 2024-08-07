اختتام فعاليات صيف العين 2024

اختتمت بلدية مدينة العين فعاليات صيف العين 2024، التي أقيمت في مركز هيلي مول وقاعة أفراح هيلي وحديقة الأمل، بمشاركة 18 جهة حكومية وعدد من المؤسسات الخاصة والمجتمعية والأسر المنتجة والفرق التطوعية.

ويأتي تنظيم الفعاليات وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في توفير فعاليات صيفية مستدامة تدعم السياحة الداخلية خلال الصيف، وتساهم في تعزيز سعادة وجودة الحياة لجميع فئات المجتمع في إمارة أبوظبي.

وأكدت ميثه أحمد النقبي أخصائي تخطيط الفعاليات والأنشطة في بلدية مدينة العين، سعي البلدية من خلال فعاليات صيف العين 2024 ، إلى استدامة وخلق تجارب وفعاليات تجذب وتستهدف جميع الفئات العمرية من الزوار والمقيمين ممن يفضلون قضاء فترة الإجازة الصيفية داخل الدولة وخاصة في مدينة العين، مع إبراز المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة.

وأوضحت، أن البلدية نظمت أكثر من 20 نشاطا ترفيهيا في مواقع الفعاليات والتي تضمنت أنشطة وبرامج ثقافية وترفيهية لأفراد المجتمع والمناسبة لفترة الصيف، مثل عروض للجاليات الكينية والإثيوبية ، وأماكن لعرض المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة ، مع أنشطة متنوعة للأطفال كمرسم حر ومسابقات تفاعلية متنوعة بالإضافة إلى فقرات وورش توعوية مع فحوصات طبية للجمهور.

كما شاركت 4 فرق تطوعية " فريق البلدية التطوعي و فريق شكرا لعطائك التطوعي و فريق عونك يا وطن و فريق الوطن التطوعي" الذين كان لهم الدور الإيجابي في مشاركتهم خلال تنظيم الفعاليات.

وثمنت البلدية مشاركة الجهات المشاركة والمجتمع المدني في مدينة العين ،مؤكدة أهمية تكاتف الأدوار والتعاون المشترك في دعم أنشطة وفعاليات صيف العين 2024.