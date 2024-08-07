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علوم الدار

"الحرس الوطني" ينفذ مهمة إخلاء طبي لمواطنة تعرضت لحادث مروري بليغ

"الحرس الوطني" ينفذ مهمة إخلاء طبي لمواطنة تعرضت لحادث مروري بليغ
7 أغسطس 2024 16:50

 قامت وزارة الخارجية والمركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني بتنفيذ مهمة إخلاء طبي لمواطنة إماراتية إثر تعرضها لحادث مروري بليغ في ولاية عبري بسلطنة عمان الشقيقة، نتج عنه إصابات بليغة، وتم نقلها من موقع الحادث إلى مستشفى عبري لتلقي العلاج اللازم.

وبتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية النقل الجوي للمواطنة عبر طائرة البحث والانقاذ بالحرس الوطني إلى أرض الوطن لاستكمال علاجها.

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وفي هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العمانية المميزة في إنجاح مهمة الإخلاء الطبي.

وتحث وزارة الخارجية جميع مواطني دولة الإمارات على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين المرورية.

المصدر: وام
الحرس الوطني
الإمارات
سلطنة عمان
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