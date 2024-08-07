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علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يكشف عن أقل «أعلى درجة حرارة» خلال 20 عاماً

«الوطني للأرصاد» يكشف عن أقل «أعلى درجة حرارة» خلال 20 عاماً
7 أغسطس 2024 17:50

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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كشف المركز الوطني للأرصاد تسجيل أقل «أعلى درجة حرارة» لشهر أغسطس لدولة الإمارات وذلك خلال العشرين عاماً الماضية، وبلغت 41.7 درجة مئوية على مزيرعة، أمس الثلاثاء وأرجع المركز الوطني للأرصاد ذلك إلى عدة عوامل وهي «تقدم كتلة باردة من الشرق على الدولة، وجود غطاء سحابي الذي حجب جزءاً من الإشعاع الشمسي مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة، والعامل الأخير هو التبريد بسبب عملية التبخر نتيجة الأمطار التي شهدتها الدولة الثلاثاء».
ووفقاً للمركز بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم الأربعاء على الدولة 44.6 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأشار المركز إلى وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والداخلية، حيث هطلت أمطار على بعض المناطق بالظفرة.
ويسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من15إلى25تصل إلى40كم/س، والبحرخفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المركز الوطني للأرصاد
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