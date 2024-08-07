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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تعطل المركبة

شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تعطل المركبة
7 أغسطس 2024 18:30

بثت شرطة أبوظبي عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو واقعياً يوضح خطورة الوقوف في كتف الطريق.
وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين عدم التوقف على كتف الطريق اليمين واليسار سواء لتعطل الإطار أو لأي سبب من الأسباب ودعت للتوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق ، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم 999 "غرفة العمليات" لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير.
ودعت إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تعطل المركبة وهي تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة والابتعاد عن الطريق، واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، وتجنب الوقوف على كتف الطريق سواء من اليمين أو اليسار لأي سبب كان، وإخراج المركبة من كتف الطريق وضرورة الحرص على اختيار أقرب موقف خارج الطريق للوقوف الاضطراري موضحة بأنه يتم تطبيق القانون على غير الملتزمين بمخالفة الوقوف بشكل خاطئ بغرامة مالية 500 درهم.
وحثت المديرية على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة مما يعزز الانتباه وتجنب مفاجآت الطريق والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، موضحةً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة إلى جانب التعرض للمساءلة القانونية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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