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علوم الدار

«محاكم مركز دبي المالي» يطلع على المنظومة القضائية بأبوظبي

خلال الزيارة (من المصدر)
8 أغسطس 2024 00:52

أبوظبي (وام)

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بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي، التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار لتحسين تجربة التقاضي، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي.
وتأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي عالمياً.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، إذ توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لجاذبية إمارة أبوظبي عبر آلية مرنة ومتطورة تنظم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن خدمات تسجيل الوصايا المدنية والتي توفر للمتعاملين إمكانية تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته من دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
واطلع الوفد على التجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي وآليات العمل القضائي والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الدائرة بهدف تقديم خدمات قضائية وعدلية عالمية المستوى.

دائرة القضاء
أبوظبي
محاكم مركز دبي المالي العالمي
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