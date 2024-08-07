«الفجيرة الخيرية» تطلق «مبادرات المسؤولية المجتمعية»

الفجيرة (وام)

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية، أمس، منصة «مبادرات المسؤولية المجتمعية» التي تتضمن عدداً من المبادرات التي يجري تنظيمها بجهود تشاركية من موظفي الجمعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة، مستهدفةً تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع.

وقال يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: إنه بتوجيهات من معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس الإدارة، أطلقنا منصة «مبادرات المسؤولية المجتمعية»، وهي منصة رقمية مجتمعية مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول المبتكرة لها.

وأضاف: أن المنصة توفر سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية نوعية، نفتح من خلالها مجال التعاون والمشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد داخل الدولة، ونسعى من خلالها إلى مد يد العون للفئات المحتاجة ونعزز من خلالها قيم ومفاهيم عمل الخير، وتعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، ومنح فرصة المشاركة لأكبر عدد من الجهات والأفراد، والمساهمة الفعلية في التنمية الاجتماعية المستدامة، وتعزيز المصلحة الوطنية العُليا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وتنفذ مبادرات المسؤولية المجتمعية بشراكة مع بنك دبي الإسلامي، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الفجيرة، والديوان الأميري وحكومة الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة ، وبلدية الفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومستشفى الشرق، وكليات التقنية العليا، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وجامعة الفجيرة، وجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، ومرافئ أبوظبي، وشركة خانصاحب، وغيرها.