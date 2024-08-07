تكريم متحدثي اللغات من الضباط المتميزين في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي الضباط المتميزين والمتحدثين باللغات الأخرى، لجهودهم الريادية المتميزة وإسهاماتهم الفعالة.

وكرم المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، الضباط بشهادات شكر وتقدير وإهداء كتب من إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باللغات اليابانية والصينية والروسية والفرنسية والأوردو والهندية.

وأشاد رئيس لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي» بمجهودات المكرمين في مختلف المناسبات، وأكد أهمية مضامين تلك الكتب الهادفة في تقديم دروس ونماذج وقصص قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة الإيجابية كمنظور، وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة.

وأعرب المكرمون عن اعتزازهم بتقدير لجنة الأدباء والقراءة لمجهوداتهم، وأشادوا باهتمام القيادة الشرطية بتحفيز المنتسبين على الإبداع والابتكار وتقديم المشاركات المتميزة التي تسهم في التعريف بالمنجزات المتميزة التي تحققها شرطة أبوظبي في سباق الريادة المؤسسي واستدامة الأمن والأمان.