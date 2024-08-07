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علوم الدار

جامعة الشارقة تطرح ماجستير العلوم في التصوير التشخيصي الطبي

جامعة الشارقة تطرح ماجستير العلوم في التصوير التشخيصي الطبي
8 أغسطس 2024 00:54

الشارقة (وام)

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أعلنت جامعة الشارقة عن بدء قبول الطلبة في أحدث برامجها الأكاديمية التي تطرحها للعام الأكاديمي المقبل وهو برنامج «ماجستير العلوم في التصوير التشخيصي الطبي - MSc-MDI» والذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم، وهو برنامج أكاديمي تقدمه كلية العلوم الصحية بهدف تلبية الطلب المتزايد على نقص المتخصصين في مجال التصوير التشخيصي الطبي.
وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إن جامعة الشارقة تعمل طبق خطة استراتيجية واضحة تجاه طرحها للبرامج الجديدة كل عام، وخاصة البرامج ذات الصلة بالمجال الصحي والطبي.
وأكد أن هذه الخطة تجسد دور الجامعة المجتمعي من خلال الوعي بمتطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، ومن أهم هذه الاحتياجات هي طرح برامج أكاديمية ومهنية تتماشى مع احتياجات سوق العمل في هذا المجال الحيوي، لما له من أهمية في إعداد كادر قوي من مقدمي الخدمات والرعاية الصحية لديه القدرة على مواجهة الأزمات الصحية التي يتعرض لها العالم في بعض الأحيان.

الشارقة
جامعة الشارقة
وزارة التربية والتعليم
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