«برجيل القابضة» تفتتح مركزاً متخصصاً لجراحة اليوم الواحد في الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

افتتحت برجيل القابضة أول مركز متخصص لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظفرة بهدف إعادة تعريف إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في الظفرة، وتقديم رعاية تركز على المريض، وإجراءات العيادات الخارجية التي تضمن التعافي السريع والحد الأدنى من الإقامة في المستشفى.

افتتح المركز ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بحضور محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وحمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس، ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة تنفيذي في برجيل القابضة، والدكتورة غوية النيادي ونائب رئيس أول للخدمات الطبية وجودة الحياة في مجموعة أدنوك وجون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة.

وقال ناصر المنصوري: «يمثل إطلاق مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خطوة مهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في الظفرة وسيؤدي دوراً حيوياً لخدمة السكان في المنطقة».

وأضاف: «إن إطلاق هذا المركز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي لتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة».

وتم تصميم المركز الذى يعتبر رابع مركز تطلقه برجيل القابضة في إمارة أبوظبي لتنفيذ نهج مصمم خصيصاً بناءً على الاحتياجات الجغرافية المحددة وخصائص السكان في المنطقة.