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علوم الدار

شراكة بين محمد بن راشد للإسكان و«دبي الإسلامي»

شراكة بين محمد بن راشد للإسكان و«دبي الإسلامي»
8 أغسطس 2024 00:54

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي عن شراكة جديدة تهدف إلى دعم الحالات المجتمعية الطارئة والإنسانية من خلال مساهمة مالية بقيمة 29.7 مليون درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسستين من خلال توفير المساندة وتقديم المساعدات اللازمة لضمان استقرارهم ورفاهيتهم.
وقال هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إننا فخورون بتعزيز شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي، الذي يُعد أحد الرواد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم جهودنا في مساعدة الحالات المجتمعية الطارئة التي تواجه صعوبات. هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام يتمتع بالرخاء والازدهار».
وأضاف الخاجة أن «هذه المبادرة تعكس روح العطاء والتضامن التي تتميز بها دبي، وتفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع».

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
بنك دبي الإسلامي
دبي
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