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علوم الدار

عمار النعيمي: بناء جسور التعاون مع دول العالم

عمار النعيمي خلال استقبال مريم الكعبي بحضور عبدالعزيز بن حميد (وام)
8 أغسطس 2024 00:54

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.
وتبادل سموه مع السفيرة خلال اللقاء الأحاديث بشأن أهمية العلاقة الأخوية مع جمهورية مصر الشقيقة، والتي تعد تاريخية واستراتيجية، وتقوم على الثقة، والتفاهم والمصير المشترك.
وأكد سموه أهمية دور ممثلي بعثات دولة الإمارات في الخارج في تعزيز علاقاتها الخارجية، وخدمة مصالحها العليا، إضافة إلى بناء جسور التعاون مع دول العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وغيرها بجانب تقديم صورة طيبة عن الدولة وشعبها وقيمها وثوابتها الداعية إلى السلام والحوار والتعاون الذي يصب في مصلحة الجميع. من جانبها، تقدمت مريم خليفة الكعبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على اهتمامه وتوجيهاته من أجل تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.
حضر اللقاء مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري، وسالم سيف المطروشي نائب مدير عام الديوان الأميري.

عمار النعيمي
عجمان
مصر
دائرة التنمية السياحية
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