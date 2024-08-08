جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.5 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.5 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 20.5°C in Mebreh Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/cfa0LGQh45 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 8, 2024