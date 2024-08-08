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علوم الدار

جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
8 أغسطس 2024 08:43

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.5 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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