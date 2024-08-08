«كليفلاند كلينك».. وضع خطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج تشوه في القلب



نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي بالاستفادة من إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة نموذج ثلاثي الأبعاد لقلب ووضع خطة لتدخل جراحي على مريض بعمر 41 عاماً مصاب بشذوذ نادر في القلب والأوعية الدموية. وتم تطوير هذه التقنية عبر المنصة التكنولوجية الرئيسة لجامعة نيويورك أبوظبي التي يمكن استخدامها في مجالات عدة مثل حالات القلب والأوعية الدموية والحالات العصبية. وتتضمن عملية طباعة النموذج ثلاث مراحل هي «إعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد وينطوي هذا الإجراء على تأسيس نموذج ثلاثي الأبعاد من بيانات التصوير التشخيصي لتقديم إطار عمل رقمي رئيس يوضح البنية التشريحية للمريض ومن ثم التقطيع ثلاثي الأبعاد والذي يتيح إجراء تحليلات أكثر دقة لبنية المريض وأعضائه بتفاصيل أكبر وبعد ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تشمل إنشاء نسخة طبق الأصل من البنية التشريحية للمريض يمكن للجراح حملها وفحصها واستخدامها لتخطيط ومحاكاة العمل الجراحي». وتعد هذه التقنية عنصراً أساسياً في فهم التحديات الفريدة لكل حالة، وتتيح تبني منهجية جراحية أكثر تفصيلاً وملائمة لحالة المريض بأعلى درجات الدقة وبأقل قدر ممكن من المخاطر. وعندما تمت إحالة المريض ميان محمد شابي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بسبب حالته الحرجة كان يعاني من مضاعفات ناجمة عن تشوه خلقي في شريانه الأبهر وهو الشريان الرئيسي الذي يحمل الدم من القلب. وفي حالته كان هذا الشريان الذي يكون عادة له قوس أيسر بعد الخروج من القلب متجهاً للجهة اليمنى مع تمدد كبير في الأوعية الدموية وكان التمدد نفسه نوعاً نادراً يُعرف باسم «رتج كوميريل» وهو يحتوي على أحد الفروع الرئيسية للشريان الأبهر مع انتفاخ في بدايته. وقال الدكتور حسام يونس رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي «يعتبر رتج كوميريل أحد التشوهات النادرة في القلب والأوعية الدموية ويكون أكثر ندرة عندما يصاحبه الشريان الأبهر بقوس أيمن إذ تحدث هذه الحالة بنسبة ضئيلة للغاية تبلغ 0.03% حول العالم». وأضاف «نظراً لطبيعتها التي تحدث بدون أعراض أو ظهور أعراض مرتبطة عادةً بحالات أخرى فإنه نادراً ما يتم اكتشاف هذه التشوهات الخلقية الأمر الذي يستدعي خبرات طبية عالية وتقنيات متطورة أثناء التدخلات الجراحية».