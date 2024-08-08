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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
8 أغسطس 2024 17:07

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغباروحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، و يحدث المد الأول عند الساعة 16:40 و المد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:47.

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و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 06:25.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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