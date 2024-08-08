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علوم الدار

جامعة خليفة و«إل أو إل سي» الأسترالية تعززان شراكتهما

حرص على تحفيز الابتكار (وام)
9 أغسطس 2024 01:00

أبوظبي (وام) 

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أعلن أمس مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد الممثل بذراعه التجارية بشركة إنتراتوميكس في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة «إل أو إل سي» الأسترالية للتكنولوجيات المتقدمة، إحدى شركات مجموعة «إل أو إل سي» في سريلانكا لتطوير المنتجات القائمة على الغرافين لأغراض الاستفادة منها في التطبيقات الدقيقة.
وقّع الاتفاقية كل من حميد عبدالله الشمَّري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة ومانجو غوناواردانا، الرئيس التنفيذي للبحوث والابتكار لمجموعة «إل أو إل سي» بحضور البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وإيشارا ناناياكارا، رئيس «إل أو إل سي».
وتنص الشراكة على إطلاق منشأة حديثة وذكية ذات كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية في إمارة أبوظبي لتكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وبقدرة متزايدة لتلبية الاحتياجات والعالمية لمواد الغرافين ذات جودة عالية المستوى.
وقال حميد عبدالله الشمري: «تؤكد الشراكة بين إنتراتوميكس وإل أو إل سي» التزام جامعة خليفة الراسخ بتحفيز الابتكار وتحقيق التقدم في مجال تطوير المواد المُبتَكَرَة.. وتسهم في تعزيز الاستفادة من خبراتنا المشتركة، لتمكيننا من تطوير المواد المتقدمة باستخدام الغرافين والمواد ذات الصلة به، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال مانجو غوناواردانا: «إن شراكتنا مع إنتراتوميكس من أهم العوامل المحفزة لمسيرة «إل أو إل سي» الأسترالية لترسيخ الدور التجاري للغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في الصناعة الحديثة».. مشيراً إلى أن معظم نتائج الأبحاث المتعلقة بالغرافين تتركز على النتائج الأكاديمية بينما تهدف هذه الشراكة إلى جلب هذه الأبحاث لتطوير التطبيقات الصناعية على نطاق تجاري».

جامعة خليفة
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جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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