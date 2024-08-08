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الشريفي يشارك في إنجاز معاملات المراجعين بمركز شرطة الروضة

مكتوم الشريفي خلال الإطلاع على إنجاز المعاملات (من المصدر)
9 أغسطس 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في إنجاز معاملات المتعاملين في مركز شرطة الروضة، ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها، واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.
وثمن مدير عام شرطة أبوظبي دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة العمل الشرطي والأمني حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً، وبما يتوائم مع توجهات «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» في تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تُقدمها حكومة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها وجهة رائدة في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة والتقدم والحفاظ على صدارة أبوظبي كأكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم.
ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستدام في تجربة المتعامل.

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مكتوم الشريفي
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