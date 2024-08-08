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شرطة أبوظبي تعلن شواغرها الوظيفية عبر «تم»

شرطة أبوظبي تعلن شواغرها الوظيفية عبر «تم»
9 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي الاستفادة من مميزات (منصة تم للوظائف) كمنصة إضافية، للإعلان عن شواغرها الوظيفية للمواطنين والمستوفين شروط التقدم للوظائف.
وأكَّد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي باستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في شرطة أبوظبي، من منطلق حرصها على زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين بالقوى العاملة في كل القطاعات الشرطية التابعة لها.
وأوضح أنه تم الاتفاق وفق آلية التعاون المشتركة مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي على توضيح متطلبات التقدم للوظائف والشروط الواجب توافرها.
وذكر أن شرطة أبوظبي تسعى وعبر الاستفادة من خدمات منصة «تم » للوظائف (كمنصة إضافية) إلى التركيز على المؤهلات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توطين الوظائف، وتشجيع المواطنين على الانخراط بمجالات العمل.
من جانبه، حث المقدم خلفان سعيد الظاهري، مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص وظيفية على التوجه إلى (منصة تم للوظائف)، أو إحدى قنواتنا (المنصة الذكية للتوظيف - مركز خدمة المتعاملين - مركز الاتصال الموحد).

الإمارات
شرطة أبوظبي
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