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علوم الدار

فتح باب التسجيل في «دبي لسلامة الأغذية»

بلدية دبي
9 أغسطس 2024 01:00

دبي (وام)

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أعلنت بلدية دبي، المُنظمة لـ «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء»، فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر، الذي سيعقد تحت شعار «استشراف مستقبل سلامة الغذاء» من 21 حتى 23 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
وستنظم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية الفاو «FAO»، والجمعية الدولية لحماية الأغذية «IAFP»، والرابطة الوطنية للصحة البيئية «NEHA».
وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر، يُجسد الجهود المتواصلة للبلدية في تعزيز المكانة العالمية التي تتبوأها الإمارة ودورها الرائد في استشراف مستقبل الغذاء على الخريطة الإقليمية والعالمية، ويعكس كذلك دور البلدية في تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وتوظيف التقنيات التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

أجندة 
تناقش أجندة الدورة الـ 18، النظرة الاستشرافية لمستقبل قطاع الأغذية، والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لتعزيز سلامة الأغذية، وتستعرض آخر الأبحاث في مجال الأمن الغذائي والاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على الأساليب الحديثة في مجال التفتيش الغذائي والاختبارات المخبرية للأغذية، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تعزيز سلامة الغذاء.

جهات
يُتوقع أن يزيد عدد المشاركين في الدورة 18عن 2.000 مختصٍ وخبيرٍ يمثلون جهات رقابية ومراكز بحثية ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات سلامة الغذاء والتغذية والأمن الغذائي، إضافةً إلى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية.

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