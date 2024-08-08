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«أبوظبي للجودة» يعتمد دليل عمليات الصيانة الزراعية

«أبوظبي للجودة» يعتمد دليل عمليات الصيانة الزراعية
9 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، «دليل أبوظبي الإرشادي لعمليات الصيانة الزراعية»، الذي أعدته دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع كل من هيئة البيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة تدوير، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وممثلين عن القطاع الخاص.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، برئاسة العميد جاسم الهرمودي، النائب الأول لرئيس اللجنة الفنية الدائمة، والتي تضم 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.
ويهدف الدليل إلى توحيد المعايير والإجراءات التي تتبع في صيانة الأصول الزراعية، بما يدعم عمليات الصيانة ورفع كفاءة الأصول والمحافظة عليها، وإبراز الوجه الجمالي للبيئة.
ويعد هذا الدليل بمثابة مرشد يساعد الأفراد وأصحاب الاختصاص والمهتمين ومقاولي التشغيل والصيانة، على اتباع أفضل الطرق والممارسات للمحافظة على الأصول الزراعية، وتقديم أعلى مستويات الخدمات.
وتأتي أهمية هذا الدليل لإمارة أبوظبي في مساهمته، لرفع كفاءة عملية صيانة الأصول الزراعية، والمحافظة عليها وإبراز الوجه الجمالي للبيئة وتحسين نوعية الحياة.
قال جاسم الهرمودي إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، مؤكداً أن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.

أبوظبي
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