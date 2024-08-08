«التنمية الأسرية» تنفذ ورشاً لبناء مهارات وقدرات المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مؤسسة التنمية الأسرية ورشاً متنوعة ضمن خدمة (بناء مهارات وقدرات المرأة)، وذلك بهدف التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع، وتشجيعها على المشاركة النشطة، بالإضافة إلى دعم مهاراتها الرياضية والصحية والتثقيفية.

وقالت خولة المهيري، رئيسة قسم تمكين المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية: «تسعى المؤسسة من خلال خدمة (بناء قدرات ومهارات المرأة) إلى تنمية وتمكين المرأة، للمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن الخدمة، (طلب الالتحاق في برنامج 100 يوم للتحدي الرياضي، وطلب الالتحاق في ورشة التميز في ريادة الأعمال ضمن نادي»تمكين المرأة والأسرة)«.

وأضافت: يهدف برنامج «100 يوم للتحدي الرياضي» إلى رفع معدل عناصر اللياقة البدنية الحركية والفسيولوجية، وخفض نسبة مؤشر خطورة السمنة للمشاركات، بالإضافة إلى تشجيع المشاركات من النساء على ممارسة الأنشطة الرياضية وإدخالها في أعمالهن اليومية.

وتابعت: تسعى (ورش التميز في ريادة الأعمال)، إلى تمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال متميزة، لضمان تحقيق الاستقلال المالي، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، تعزيزاً لأهمية دورها في المجتمع، حيث تضمنت الورش، (التميز في ريادة الأعمال، وإثراء الحياة الزوجية، وكيف تختار مشروعك؟، وامتلك مهارة ريادة الأعمال، وكيف تبدأ مشروعك؟، واستراتيجيات وفنيات إدارة المشاريع، والتوازن بين الأسرة والعمل، والإبداع في التسويق سر النجاح، وقيِّم مشروعك وانطلق نحو التطوير، بالإضافة إلى ورشة رحلة السعادة الإيجابية).

أوضحت المهيري، أن نادي (التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة)، يهدف إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية في حياتها اليومية، لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي، والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب وأنماط حياتية صحية، وفقاً للتغيرات الفسيولوجية والاجتماعية التي تطرأ على أفرادها، ورفع الوعي القانوني للمرأة بشكل خاص لتثقيفها بدور مهم ورفع مستوى الوعي لديها تجاه حقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى تمكينها في كافة المجالات التي تعزز جودة حياتها وتنمي ثقتها بذاتها، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية للأسرة.