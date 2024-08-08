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علوم الدار

مليون و250 ألف بلاغ لـ«الإسعاف الوطني»

إحدى مركبات الإسعاف الوطني خلال أداء مهامها (من المصدر)
9 أغسطس 2024 01:00

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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كشف الإسعاف الوطني أن عدد المرضى الذين تم إسعافهم منذ بدء عملياته في 2014 حتى نهاية يوليو الماضي، بلغ 575 ألفاً و646 مريضاً في الإمارات الشمالية، ونقل خلال هذه الفترة 356 ألفاً و109 مرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصل عدد البلاغات المستلمة إلى مليون و242 ألفاً و639 بلاغاً.
وذكر أنه يوفر خدمات الرعاية الطبية الطارئة على مدار الساعة في مرحلة ما قبل المستشفى في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال أسطول حديث من مركبات الإسعاف المتطورة، وفريق طبي مؤهل.
وفي الجوي، بالتعاون مع جناح جو وزارة الداخلية، ويعمل لديه كوادر من أصحاب الخبرة والمهارة والكفاءة، يشمل فريقاً مؤهلاً من المسعفين الأساسيين والمتقدمين والأطباء، إضافة إلى مأموري عمليات طبية، وعدد من المديرين وموظفي الدعم.

الأزمات الصحية العامة
كما ويقدم الإسعاف الوطني خدماته ضمن بروتوكولات موحدة ومعتمدة، ووفق أفضل الممارسات القائمة على الأدلة، والتي تضمن معايير رعاية دولية ثابتة، وتنتشر الفرق ومركبات الإسعاف في 60 موقعاً مختلفاً، لتوفير الاستجابة الفورية والدعم المناسب في مواقع الحوادث، والنقل إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات في حالات المرض والتعرض للإصابات والحوادث والأزمات الصحية العامة. 
وأشار إلى أنه يتم استقبال بلاغات الطوارئ مباشرة من الجمهور على رقم طوارئ الإسعاف 998، ومن خلال التطبيق الذكي NA 998 أو من خلال غرف عمليات الشرطة والدفاع المدني.
وتابع أن طواقم الإسعاف تعمل بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني، للاستجابة بشكل مشترك للحرائق وحوادث السيارات والحوادث متعددة الإصابات وحالات الطوارئ الأخرى، كما يقدم خدمات إسعاف جوي باستخدام الطائرات العمودية، بالتعاون مع إدارة الإسناد الأمني لجناح الجو في وزارة الداخلية، وذلك للوصول إلى المرضى والمصابين في المناطق النائية أو مواقع الحوادث المرورية التي تتطلب النقل السريع إلى المستشفيات المختصة.
وأكد الإسعاف الوطني التزامه بمواصلة تقديم رعاية طوارئ عالية الجودة، تركز على القيم الأساسية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة المجتمع.
يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود «الإسعاف الوطني» في تعزيز كفاءة الاستجابة وسلامة المجتمع، ودعم خطة الاستجابة الوطنية للأحوال الجوية، من خلال رفع القدرات والتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

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