سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون التكنولوجي مع كولومبيا

أبوظبي (وام)

عقد محمد عبد الله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، اجتماعاً مع معالي يسينيا أولايا ريكيني، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الكولومبية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية كولومبيا.

جرى خلاله بحث عدد من المواضيع بهدف دفع التعاون إلى آفاق جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات الذكية.

وتطرق الشامسي إلى إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعزيز أداء الحكومة على جميع المستويات، واستخدام نظام رقمي ذكي متكامل قادر على التغلب على التحديات، وتقديم حلول سريعة وفعالة، وجعل دولة الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وإيجاد سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.

فيما ركز الاجتماع على مناقشة مشاريع التعاون بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كولومبيا والشركات الإماراتية.

وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية مثل التجارة، والاقتصاد، والأمن السيبراني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص البلدين على التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

كما التقى محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، معالي ريكاردو بونيلا غونزاليرس وزير المالية والائتمان العام في كولومبيا.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى أجندة العمل المشتركة في مشاريع التعاون المستقبلية.

وأكد الشامسي أن هذه الاتفاقيات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي في عام 2023 زيادة بنحو 40% مقارنة بعام 2022. ومع التصديق على الاتفاقيات، يمكن الوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لدفع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وكولومبيا إلى آفاق جديدة، ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.