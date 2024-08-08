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علوم الدار

تقدمها «الشؤون الإسلامية».. منح لإعداد كادر وطني في الخطاب الشرعي

عمر الدرعي وخليفة الظاهري خلال تخريج خطباء مواطنين في دورة سابقة (الاتحاد)
9 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مِنحاً للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية بهدف إعداد كادر وطني لتولي مسؤولية الخطاب الشرعي وبناء كفاءات وطنية في مجال الشؤون الإسلامية، وتأهيلهم لشغل الوظائف الدينية وتوطينها.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن، وإعدادهم للإسهام في بناء الدولة، حيث أطلقت الهيئة، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي «مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين»، الذي يستهدف تخصيص منح للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية، ومن ثم تعيينهم في الهيئة ليواصلوا مسيرتهم العملية، حيث خصصت الجامعة منحاً دراسية في التخصصات الإسلامية على مدار الأعوام الدراسية القادمة.
وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون الوثيق بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز دور المؤسستين في المجتمع، وحرصهما على تعزيز السمات المجتمعية، وترسيخ قيم التسامح والتماسك والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، ورعايتهم للحصول على مؤهلات في الدراسات الدينية والشرعية، وتمكينهم من شغل الوظائف الدينية في الهيئة، من خلال دعمهم ورعايتهم خلال فترة دراستهم في الجامعة.

كوادر وطنية
من جانبه، قال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إن مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين»، يجسد رؤية الجامعة في رفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة في مجال الدراسات الإسلامية والشرعية، تضطلع بمهام تعزيز مبادئ الإسلام وقيمه السمحة التي تتبناها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نهجاً وممارسة، مؤكداً على أن الجامعة لن تدخر وسعاً في سبيل دعم المشروع وإنجاحه، والمضي به إلى غاياته وأهدافه ومقاصده الوطنية».

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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