حاكم الشارقة: افتتاح جامعة الذيد في 16 سبتمبر

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أنه سيفتتح جامعة الذيد يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، مباركاً لأهالي المنطقة الوسطى هذه الجامعة التي ستضم كليتي الزراعة والبيطرة، واللتين تساعدان في تخطيط الحياة الكريمة في إمارة الشارقة، وتأهيل الباحثين عن عمل لمستويات عالية، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على موقعه الإلكتروني.

وأوضح سموه أن التسجيل في الجامعة مفتوح، وأن كلية البيطرة تتطلب أن يكون الطالب حاصلاً على درجات عالية في الثانوية العامة، نظراً لأن الدراسة فيها معمّقة ومكلفة، وفي مستوى دراسة الطب البشري.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «نبارك للمنطقة الوسطى على جامعة الذيد، التي تختلف عن الجامعات الأخرى، فهي تضم تخصصات نحن نحتاجها في تخطيط الحياة الكريمة في الشارقة، ويحتاجها كذلك الباحثون عن العمل؛ لأن هذه الجامعة تؤهلهم إلى مستويات عالية، وسنفتتح جامعة الذيد بإذن الله يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، وذلك بعد أسبوعين من بداية العام الدراسي؛ نظراً لأن الطلبة خلال هذين الأسبوعين ينتقلون من قسم إلى قسم آخر ومن كلية إلى أخرى. لذلك، سننتظر إلى أن تستقر الأمور في الجامعة، وسيكون الافتتاح في يوم مشهود إن شاء الله».

كلية الزراعة

أضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: «تضم جامعة الذيد كليتين مهمتين، وهما كلية الزراعة التي تم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وكلية البيطرة، والتي جار العمل على اعتمادها. وكما هو معروف، فإن كلية الزراعة تتطلب مجالات الدراسة، وهي المزارع، ونحن جهّزنا كل شيء تحتاجه هذه الجامعة، من مساحات شاسعة لمزارع القمح والألبان والدواجن والخضراوات والفواكه، وجميعها جاهزة لاستقبال الطلبة المتدربين، ومدة الدراسة في كلية الزراعة 4 سنوات».

كلية البيطرة

واستطرد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قائلاً: «تختلف كلية البيطرة عن كلية الزراعة. فالدراسة فيها معمّقة ومكلفة، ويتطلب قبول الطالب للتسجيل فيها أن يكون حاصلاً على درجات عالية في الثانوية العامة؛ لأنها في مستوى الطب البشري، علماً بأن باب التسجيل مفتوح. ويوجد بجانب كلية البيطرة مستشفى بيطري يشيّد الآن بالقرب من الجامعة، وهو للدراسة والتدريب للطلبة إلى جانب العلاج وإجراء العمليات للحيوانات التي تتم تربيتها في هذه المنطقة. كما توجد عيادات خارجية تابعة للمستشفى؛ منها عيادة مرعى الشمال في منطقة سهيلة. وبحمد الله، هذه العيادة اكتملت وبدأت تقديم العلاج، وكذلك عيادة أخرى في منطقة مليحة وهي الآن تحت الإنشاء وستفتح أبوابها قريباً بإذن الله؛ لتخدم مرعى مليحة ومرعى النزهة في منطقة المدام ومرعى وشاح. أما بالنسبة للتربية، فلدينا مزارع الأبقار، ولها عيادة خاصة بالأبقار والدواجن».

بشرى للأهالي

بشّر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أهالي الطلبة الذين سيلتحقون بجامعة الذيد قائلاً: «نحن، بهذه المناسبة، نبشّر الأهالي؛ ونقول لهم أبناؤكم الآن لن يدرسوا فقط؛ بل سيدرسون ويعملون في هذه الحقول والمراكز الزراعية. وبحمد الله، سجّل في كلية الزراعة طلبة نسبتهم في الثانوية العامة 90%. وقد تقرر قبول تسجيل الطلبة في الجامعة بعد أن تبينت لنا درجاتهم في الثانوية العامة ونسبهم المئوية التي يتقدمون بها، فلا يمكن أن نقبل معدل 70% وما أدناه، لأن الدراسة في هذه الكلية تتطلب درجات عالية في الثانوية العامة، ونحن نتمنى لجميع الطلبة التوفيق بإذن الله».