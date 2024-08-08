مدير إدارة الشؤون الأميركية بـ«الخارجية» تحضر حفل استقبال سفارة كولومبيا

أبوظبي (وام)

حضرت الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل -الذي أقيم في فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال أبوظبي- عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة ولفيف من أبناء الجالية الكولومبية المقيمة في الإمارات.

وأشاد السفير الكولومبي في كلمة له بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، التي تشهد تطوراً وتنامياً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لكولومبيا في منطقة الشرق الأوسط.