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علوم الدار

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في المنطقة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في المنطقة
9 أغسطس 2024 01:05

جدة (وام) 
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، بناء على طلب من فلسطين وإيران.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة والتوتر المتصاعد في الوقت الراهن.

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وأعرب معاليه، في كلمته، عن قلق دولة الإمارات العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.
كما أشار معاليه إلى موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والاغتيال السياسي بأشكاله وصوره كافة، مؤكداً أن التصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار، للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشدداً على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

الإمارات
منظمة التعاون الإسلامي
خليفة شاهين المرر
جدة
فلسطين
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