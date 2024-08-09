السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
9 أغسطس 2024 11:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: لا يوجد قائد حقيقي من غير أن يمثل قدوة حقيقية لمن حوله
تكريم متحدثي اللغات من الضباط المتميزين في «شرطة أبوظبي»

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لورانس وونج، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©