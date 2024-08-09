ارتفاع بدرجات الحرارة وتوقع أمطار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت درجات الحرارة ارتفاعاً اليوم، بفعل امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، فيما تظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، حيث تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وقال إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من15 إلى 30 تصل إلى40 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.