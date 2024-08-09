السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد: الإمارات تنضم إلى دعوة قطر ومصر وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة

عبدالله بن زايد: الإمارات تنضم إلى دعوة قطر ومصر وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة
9 أغسطس 2024 18:15

بيان صادر عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية:
"تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.
وتحث دولة الإمارات الأطراف المعنية على الاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس 2024. وكما أوضح القادة الثلاث، فإن الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم. 
وتعرب دولة الإمارات عن أملها في عدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف.
أخيرا، تجدد دولة الإمارات تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".

أخبار ذات صلة
أمر إخلاء إسرائيلي جديد في خان يونس
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وقف إطلاق النار
قطاع غزة
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©