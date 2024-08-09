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علوم الدار

فرصة تكون سحب ركامية وسقوط أمطار غدا

أبوظبي
9 أغسطس 2024 18:32

فرصة تكون سحب ركامية وسقوط أمطار غدا
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/ تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 03:59، والجزر الأول عند الساعة 10:10 والثاني عند الساعة 22:28.
أما في بحر عمان، فسيكون الموج خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:44 والثاني عند الساعة 01:46، والجزر الأول عند الساعة 19:31 والثاني عند الساعة 06:47.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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