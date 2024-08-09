«أجر الخيرية» تتكفل بسداد «الديّة الشرعية» بـ5 قضايا «قتل خطأ»

رأس الخيمة (وام)

تكفلت «مؤسسة أجر الخيرية» بسداد قيمة «الدية الشرعية» بالكامل في خمس قضايا «قتل خطأ»، بلغت مليوناً ومئتي ألف درهم، في مبادرة إنسانية استهدفت تفريج كرب المدانين في هذه القضايا، وبدء حياة جديدة، وإعادة لم شملهم مع أسرهم وأبنائهم.

وأعرب الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بهذه المناسبة عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء المساهمين في دعم مسيرة المؤسسة وبرامجها الخيرية بهدف التخفيف من معاناة هذه الفئة وأسرهم بما يعكس قيم التسامح والتآخي الراسخة في المجتمع الإماراتي، داعياً إياهم إلى مواصلة دعمهم للمؤسسة للقيام بأدوارها الخيرية والإنسانية على الصعيد الوطني.

وقال: «إنه بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود أبناء الإمارات المخلصين والمقيمين على أرضها، تتواصل المبادرات الخيرية والإنسانية، انطلاقاً من القيم السامية التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».