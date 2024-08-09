السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تسعد طفلة عربية من أصحاب الهمم

وفد الشرطة خلال زيارة الطفلة (من المصدر)
10 أغسطس 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الروسي يدير نهائي الطائرة في أولمبياد باريس
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة

أسعدت شرطة أبوظبي الطفلة العربية «رند» من أصحاب الهمم بتحقيق أمنيتها بمقابلة ضباط من شرطة أبوظبي لإعجابها الشديد بدورهم في إسعاد المجتمع، إلى جانب ما تقوم به شرطة أبوظبي من تنفيذ مبادرات إنسانية واستباقية في إمارة أبوظبي، وضمن حرصها على دعم المبادرات المجتمعية ومد جسور التواصل مع أفراد المجتمع لتعزيز ثقة الجمهور في الخدمات الشرطية.
وشارك في تحقيق الأمنية إدارة المراسم والعلاقات العامة «فرع العلاقات الإنسانية والاجتماعية» ومركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية وفرع دعم وتمكين أصحاب الهمم في شرطة أبوظبي.
وأعربت الطفلة «رند» عن سعادتها البالغة بالمفاجأة السارة بزيارة ثلاثة ضباط من شرطة أبوظبي في منزل أسرتها، وتحدثت بفرحة كبيرة مع الضباط وسط تقديم هدايا تذكارية وباقة والاطمئنان على صحتها والتعرف إلى أحلامها وطموحاتها وتطلعاتها.
وأشاد والدا الطفلة بالمبادرات المتميزة التي تنفذها شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على إسعاد المجتمع من خلال هذه الزيارة التي أدخلت السعادة ورسمت البهجة على وجه ابنتهما لتخوض تجربة لن تنساها في المستقبل.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
أصحاب الهمم
إسعاد المجتمع
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©